بوروسيا دورتموند يلجأ إلى خطة بديلة لإقناع مانشستر يونايتد بإطلاق سراح نجمه

توصلت إدارة نادي بوروسيا دورتموند، إلى قرار نهائي بشأن شراء عقد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل جادون سانشو (24 عامًا)، إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر وساهم في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد على ملعب "ويمبلي".

وكشفت شبكة "فوتبول إنسايدر"، الإنجليزية أن بوروسيا دورتموند لن يشتري عقد سانشو بشكل نهائي، لكنه يتفاوض مع مانشستر يونايتد، لتجديد إعارة الإنجليزي الشاب لموسم إضافي.

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وأشارت إلى أن بوروسيا دورتموند يرى أن إدارة اليونايتد تغالي كثيرًا في طلباتها المادية مقابل بيع عقد الجناح الإنجليزي بشكل نهائي، حيث تريد جني أكبر قدر من الأموال من وراء هذه الصفقة.

وأوضحت أن اللاعب الإنجليزي لا يفضل العودة إلى "أولد ترافورد" في الموسم المقبل، خصوصًا أن تجربته مع اليونايتد لم تكن جيدة على الإطلاق، ودخل في صدامات مباشرة مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

يذكر أن سانشو الذي انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بوروسيا دورتموند في صيف 2021، مقابل 73 مليون جنية إسترليني، يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى عام 2026.