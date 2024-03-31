مانشستر سيتي وآرسنال | بورنموث لم يعد وحيدًا .. الصفر يُتوج أداء هالاند "المخيب"

القمة انتهت بالتعادل السلبي

سيطر التعادل السلبي المخيب على قمة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي النتيجة التي تخدم مصالح المتصدر ليفربول وتُعيق الفريقين عن مطاردته.

المباراة جاءت مخيبة من الناحية الفنية، حيث غلب عليها الحذر الدفاعي والرغبة في عدم الخسارة على المجازفة للخروج بالفوز والنقاط الثلاثة، وقد حافظت لآرسنال على المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر فيما ظل السيتي ثالثًا بفارق 3 نقاط.

إيرلينج هالاند قاد هجوم السيتي خلال المباراة لكن مردوده جاء ضعيفًا ومتواضعًا للغاية، وقد توج الصفر مستواه وأرقامه واستسلامه أمام ثنائي دفاع آرسنال الممتاز، ويليام ساليبا وجابي مجاليس، حيث لم يُسجل أو يصنع أو يُسدد أي كرة بين القائمين والعارضة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللقطة الوحيدة المؤثرة التي ظهر بها هالاند هي الفرصة الضائعة التي أهدرها عند الدقيقة الـ84، ودون ذلك لم يُقدم شيئًا إلا الاعتراض على الحكم والمطالبة بركلة جزاء، ولقطاته العصبية عقب إطلاق صافرة النهاية وتدخل بيب جوارديولا لفض اشتباكه مع لاعبي المدفعجية.

آرسنال بحماية مرماه من أهداف هالاند انضم إلى بورنموث في قائمة الفرق التي لن يُسجل النجم النرويجي في مرماها أي أهداف خلال الموسم الجاري من البريمييرليج، حيث خاض مباراتي السيتي أمام بورنموث ولم يُسجل، وقد فعل نفس الأمر أمام آرسنال.

4 فرق مازالت قادرة على الانضمام لتلك القائمة، إذ لم يُسجل هالاند في مرماها خلال المباراة الأولى، وهي توتنهام ونيوكاسل ووولفرهامبتون وأستون فيلا.