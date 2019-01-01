بوردو يطالب بحقوقه المالية من صفقة بيع سالا لكارديف سيتي

الكل يطالب بحقه دون النظر لوضع اللاعب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

دخل نادي بوردو الفرنسي على خط الصراع المالي، من أجل حصد نصيبه في الحصول على قيمة من انتقال الأرجنتيني إيميليانو سالا من صفوف نانت الفرنسي لكارديف سيتي.

ويظل الأرجتيني في عداد المفقودين، مع الطيار إيبوستون، حيث لم يستدل أحد على مكان الطائرة منذ يوم الأثنين الماضي.

وكان اللاعب في طريقة من نانت إلى كارديف للانضمام لفريق عقب توقيع العقود للفريق الويلزي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقفت عملية البحث عن اللاعب يوم الخميس، بعد 3 أيام من البحث المستمر من الشرطة الإنجليزية والفرنسية وجزر القنال، دون ظهور أي دليل على سقوط الطائرة.

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واستئنف البحث مرة أخرى أمس، بعدما تم فتح الباب للتبرعات من قِبل عائلة اللاعب والتي وصلت فيها التبرعات إلى 300 ألف يورو.

صفقة سالا كلفت النادي الويلزي 15 مليون يورو ليكون صفقة قياسية، إلا أن كارديف لم يكن قد أرسل الجزء الأول من قيمة الصفقة.

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وأوقف كارديف تحويل قيمة 6 مليون يورو لنانت، لحين الوصول إلى جديد في القضية خاصة أن اللاعب لم ينضم للنادي، وقد يدخل الناديان في صراع يحكمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويطالب بوردو الفرنسي، والذي لعب له الأرجنتيني سابقاً، بحصته من مبلغ 6 مليون يورو والتي كان كارديف سيرسلها لنانت.

ويوجد بند في عقد سالا بعد رحيله عام 2015، بأن يحصل بوردو على جزء من أي بيع مستقبلي للاعب.

رئيس نانت أكد أن النادي لن يبحث في مسأله الأموال في الوقت الحالي، على أمل إيجاد اللاعب المفقود.

وحسب أحد المحاميين الرياضيين، فن الصفقة تعتبر سارية، لكن يجب إدراجها في ملفات الاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتقالات.