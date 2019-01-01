بورخا فاليرو يقترب من العودة إلى فيورنتينا
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كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية أن النجم الإسباني بورخا فاليرو قريب من العودة إلى ناديه السابق فيورنتينا.
وكانت أغلب الصحف الإيطالية قد توقعت رحيل متوسط الميدان فاليرو عن إنتر خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي الآونة الأخيرة، كان ريال بيتيس أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع النجم الإسباني، حيث كان قريبًا من الانتقال رسميًا إلى صفوف النادي الأندلسي.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩
ولكن مع دخول فيورنتينا على الخط، تغيرت الأمور، حيث أصبح الفيولا أولوية بالنسبة لفاليرو ووكيل أعماله.
وحسب لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن الصفقة من المتوقع أن تتم خلال الأيام القليلة المقبلة مقابل ما يترواح بين مليوني وثلاثة ملايين يورو.
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يذكر أن بورخا فاليرو كان قد انتقل من فيورنتينا إلى النيراتزوري خلال موسم الانتقالات الصيفية للعام 2017.