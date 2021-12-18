بورتو يستعين بساحرة للانتقام واستعادة الدوري البرتغالي !

بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري البرتغالي، قرر نادي بورتو الاعتماد على حيلة فريدة من نوعها من أجل العودة للقمة.

وجاء ذلك بعدما استعانت إدارة النادي بساحرة، لمساعدة الفريق على الفوز باللقب المحلي الثلاثين في تاريخه.

ويأتي هذا التصرف بناء على الاعتقاد، بأن المنافس الشرس بنفيكا استخدم نفس الحيلة للفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2016/2017.

وأكدت صحيفة "Abola" أن الساحرة مادالينا أروسو التي تم تعيينها بالنادي تتقاضى 150 ألف جنيه استرليني سنويًا.

ويبدو أن وظيفتها جاءت بنتيجة، حيث يتصدر بورتو الدوري البرتغالي بفارق الأهداف، ولم يتذوق طعم الهزيمة هذا الموسم حتى الآن.

وقرر بورتو الاعتماد على الساحرة، رغم الضغوط المالية التي يعاني منها الفترة الأخيرة، بعد الاضطرار لخفض الميزانية للامتثال إلى لوائح اللعب المالي النظيف.

يذكر أن كرة القدم البرتغالي ارتبطت دائمًا بالسحر والتنجيم، حيث انتشرت بعض الأقاويل حول فوز بورتو بكأس أوروبا في 1987 بعد إطلاق ضفدعين في الملعب قبل المباراة.

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