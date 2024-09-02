مفاجأة | بورتو يهدد الاتحاد .. صفقة جالينو قد تقود العميد إلى محاكم فيفا!

هل يتورط الاتحاد؟

بعدما فتح الخط كمفاوض للظفر بخدمات لاعب من بورتو البرتغالي، يبدو أن نادي الاتحاد السعودي ورط نفسه في قضية، قد تصل للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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بحسب التقارير الصحفية المنتشرة فإن العميد تواصل مع النادي البرتغالي للتعاقد مع الجناح الأيسر البرازيلي جالينو مقابل 50 مليون يورو.

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لكن صحيفة "أبولا" البرتغالية أكدت أن الصفقة باءت بالفشل، رغم موافقة مسؤولي بورتو واللاعب عليها، إذ تراجع النادي السعودي ووجه أنظاره نحو الهولندي ستيفن بيرجوين؛ جناح أياكس، كونه سيتكلف 25 مليون يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أن جالينو وصل للعيادة الطبية ظهر اليوم الإثنين، في انتظار الضوء الأخضر من الجانب السعودي، للخضوع للفحص الطبي، وهو ما لم يحدث.

المشكلة الأكبر كشف عنها الصحفي بيدرو دي كونا، حيث أكد أن بورتو لديه بعض الملفات ضد نادي الاتحاد في عملية سريان المفاوضات، التي قد تطور لتقديم شكوى جدية ضده أمام فيفا.

وأوضح دي كونا أن الأوضاع بين الناديين حاليًا غير مستقرة على الإطلاق، مشيرًا: "من الممكن أن يحدث أي شيء، الحكمة تجبرنا على الانتظار".

جدير بالذكر أن جمهور الاتحاد ثائر عبر منصة "إكس" مع انتشار أنباء تفضيل الإدارة لبيرجوين على جالينو، متهمًا إياها بالعناد والعمل ضد مصلحة الفريق.

وتعاقد النمور خلال الصيف الجاري؛ الذي يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل اليوم الإثنين، مع ثلاث صفقات أجنبية: الجناح الأيمن الفرنسي موسى ديابي، لاعب الوسط الجزائري حسام عوار والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، بخلاف عدد من الصفقات المحلية.