بوراك إينس: موهبة تركيا الذي أصبح هدفًا لأكبر أندية أوروبا

كان اللاعب صاحب الـ 17 عامًا لاعباً أساسياً في ألتينوردو منذ عام 2019، ويتابع العديد من الفرق الكبيرة مثل ليفربول ومانشستر سيتي تطوره.

قد لا يكون فريقًا معروفًا للعالم مثل عمالقة جلطة سراي أو بشيكتاش أو فنربخشة، لكن في كرة القدم التركية، يلعب ألتينوردو يلعب في دوري الدرجة الثانية دورًا مهمًا.

ومن مبادئ وشعارات النادي "شخص جيد، مواطن صالح، لاعب موهوب"، في إشارة منهم إلى هدفهم في إخراج لاعبي كرة قدم متعلمين بشكل جيد، وموهوبين من خلال أكاديمية الفريق، وهذا تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

فمثلا في الفترة الأخيرة، بدأ كل من الثنائي جنكيز أوندير، وشالار سوينشو، مسيرتهم الكروية من تلك الأكاديمية التي تتخذ من إزمير مقرًا لها، حتى أصبحوا من العناصر الأساسية للمنتخب التركي، ومشاركتهم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

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ويبدو أن منجم مواهب ألتينوردو، لم ينضب حتى الآن، ومبادئ الفريق تسير بالطريقة المخطط لها، فهناك رافاييل تاجير لاعب دولي مع تركيا تحت 21 عامًا، انضم إلى اسطنبول باشاك شهير في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يلحق به زميله إينيس ديستان هذا الصيف.

ورغم كل هذا إلا أن هناك موهبة أخرى موجودة في خط وسط ألتينوردو، وهي بوراك إينس، صاحب الـ 17 عامًا الذي حصل على اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، خاصة بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في دوري الدرجة الثانية التركي وهو في الخامسة عشر من عمره، وأصبح لاعبًا أساسيًا مع فريقه في آخر موسمين.

وبعد أن شارك في 24 مباراة سجل خلالهم هدفين في موسم 2019-20، تطور أكثر في الموسم الماضي وسجل ستة أهداف في 30 مباراة خاضها مع فريقه بجميع المسابقات.

هذا التطور لم يكن مفاجئًا لمن تابع رحلة اللاعب منذ انضمامه إلى ألتينوردو وهو في الحادية عشر من عمره، من فريقه مانيسا سبور في مسقط رأسه.

وقال عنه مدربه حسين إيروغلو منذ فترة في تصريحات صحفية: "بوراك أمامه مستقبل مشرق للغاية، لقد كنت أتابع تطوره منذ أن كان لاعبًا في الأكاديمية منذ سنوات".

وواصل: "وبصفتنا فريق يريد منح اللاعبون الشباب فرصة للعب أكثر، إلا أن بوراك كان موهبة استثنائية منذ رأيته في اليوم الأول، أريده أن يبقى معنا".

ويمتلك اللاعب الشاب قدرة هائلة على لعب الكرات الثابتة، خاصة بقدمه اليسرى التي تشكل تهديدًا كبيرًا من مشارف منطقة الجزاء، كما يجيد المرواغة والتمرير بشكل مميز مما يجعله مناسبًا للعب في مركز 10 والذي يشارك فيه مع فريقه.

ويتذكر مدربه موقف يخص موهبته، وقال عنه: "كنا نلعب إحدى المباريات الودية قبل بداية الموسم الماضي، وحصلنا على ركلة حرة في الشوط الثاني، وتجمع كل أصحاب الخبرة حول الكرة لتنفيذها ولكنى أردت أن يلعب بوراك، فإنا أعرف قوته وأتابعه منذ فترة طويلة".

وأضاف: "وبالفعل لعب تلك الركلة وسجلها، جعلته يشعر بأنه لاعب موهوب، ويحصل على دعمي الكامل، هذا أمرًا غاية في الأهمية بالنسبة للاعب شاب".

وبطبيعة الحال شهدت كرة القدم التركية، بعض اللاعبين المميزين في مركز صناعة اللعب بالقدم اليسرى، مثل جورج هاجي أسطورة جلطة سراي، أو أليكس دي سوزا موهبة فنربخشة، وانضمام إينس لهم لن يكون أمرًا مدهشًا نظرًا لموهبته.

وقال اللاعب عن موهبته في تصريحات أثناء مشاركته مع منتخب تركيا تحت 19 عامًا: "في وجهة نظري فإن أكبر نقاط قوتي، هي قدرتي على التسديد والمرواغة، وأضاف أرغب أن أشارك بانتظام وبشكل أساسي مع ألتينوردو، ثم خوض تجربة احتراف في الدوريات الأوروبية الكبيرة، أن أحب الدوري الألماني والإسباني والإنجليزي".

وتابع: "أحلم باللعب بقميص برشلونة يومًا ما".

ولن يكون هناك أي شك حول معرفة برشلونة، بالموهبة التركية بالرغم من عدم وجود أي اهتمام من جانبهم بالتعاقد معه حتى الآن، ولكن لا يمكن قول الأمر نفسه عن بايرن ميونخ وليفربول، ومانشستر سيتي، في ظل التقارير التي ربطتهم بالتعاقد مع اللاعب الشاب.

ومن جانبه سيعمل اللاعب الذي يبلغ طوله 178 سم فقط، أن يحسن من لياقته البدنية لتتناسب مع الدوريات الأوروبية الكبيرة التي يحلم بها، وإن نجح في تحقيق هذا فسنكون على موعد مع نجم جديد.