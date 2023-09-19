بوجبا يلجأ لـ"فيلا رونالدو" في انتظار مصيره بقضية المنشطات

النجم الفرنسي يعيش أسوأ أيام مسيرته

لجأ لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا للتدرب في الفيلا القديمة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في انتظار الحكم النهائي بقضيته الحالي.

بوجبا تم اتهامه بتعاطي المنشطات بعد ظهور عينة إيجابية له لهرمون التستوستيرون وتم إيقافه احتياطيًا من قبل محكمة مكافحة المنشطات في إيطاليا.

صاحب الـ30 سنة سيكون عليه الانتظار حتى يوم 5 أكتوبر القادم للحصول على نتائج التحليل المضاد للعينة "ب" التي قدمها في 20 أغسطس الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قالت إن بوجبا يُقسم وقته حاليًا بين العاصمة الفرنسية باريس وإيطاليا، وعندما يتواجد في تورينو يتدرب بمفرده في الفيلا التي كان يملكها رونالدو خلال فترته في يوفنتوس، حيث يعمل بشكل فردي في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة الداخلي والملعب الخارجي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه آخر اتصال رسمي من يوفنتوس مع بوجبا كان خلال اجتماع مع الفريق الطبي للنادي في 11 سبتمبر، وشهد تخفيض راتبه إلى 40 ألف يورو سنويًا، وهو الحد الأدنى المسموح به في هذه الحالات.

يذكر أن بوجبا عاد إلى يوفنتوس في يوليو 2022 قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، ولكنها كانت تجربة كارثية على بطل العالم بسبب الإصابات والغيابات المستمرة.