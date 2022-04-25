بوجبا يغادر مجموعة "واتساب" مانشستر يونايتد ويخبر زملائه بالرحيل!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قد غادر مجموعة الـ "واتساب" الخاصة بنجوم الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن اللاعب قد أخبر زملائه أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

وكانت جماهير الشياطين الحمر قد أطلقت الصافرات على بوجبا في مواجهة نوريتش بالجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

الجماهير في الأساس أطلقت الصافرات اعتراضًا على المستوى الذي يقدمه لاعب يوفنتوس السابق، بالإضافة إلى الاحتجاجات القائمة على الإدارة.

بوجبا لم يصمت، وفي أثناء خروجه من ملعب المباراة أشار للجماهير على أذنيه كأنه لا يستمع لهم بعد الهتافات والصافرات.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بوجبا لديه عروض من ريال مدريد وباريس سان جيرمان لينضم لصفوف أحدهما في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن عقد بوجبا في مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد اللاعب تعاقده حتى تلك اللحظة ويحق له الرحيل بشكل مجاني في الصيف.