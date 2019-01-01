بوجبا يطالب زملائه بارتداء أساور "لا للعنصرية"

بوجبا يكشف اقتراحًا جديدًا لمواجهة العنصرية في ملاعب كرة القدم

كشف متوسط الميدان الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد عن اقتراح جديد من أجل اتخاذ خطوة نحو محاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم.

وشهدت الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز هتافات عنصرية من قبل جماهير توتنهام هوتسبيرز ضد قلب دفاع تشيلسي أنطوني رودريجير.

وحول ذلك، وبعد تكرار هذه الظاهرة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، ومع عودة بوجبا إلى الملاعب من جديد بعد تعافيه من الإصابة، جاء حل جديد.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ميرور فإن بول بوجبا قد اقترح على زملائه ارتداء أساور تحمل شعار "لا للعنصرية، نحن واحد" في مباراة الشياطين الحمر أمام نيوكاسل الخميس الماضي، مؤكدًا أنه فعل ذلك من قبل من أجل الضغط على أصحاب القرار.

وحول ذلك، قال بوجبا: "كنت أفكر في هذا الأمر منذ شهور، وذلك لأن عدد من لاعبي الأندية في إيطاليا وإنجلترا وبلدان أخرى قد تعرضوا للعنصرية مؤخرًا"

وأضاف: "لم أكن القيام بعذا الأمر عبر الاتحادات الرسمية سواء الفيفا أو اليويفا، لذلك فعلت ذلك بنفسي من قبل وآمل أن يشاركني فيه عدد من زملائي"

وتابع: "نحن جميعًا لاعبو كرة قدم ونريد الاستمتاع بما نفعل، كرة القدم من المفترض أن تبث قيم لا تتخللها العنصرية ومثل هذه الممارسات التي تعود إلى الجهل"

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يذكر أن نادي توتنهام قد رد على ما حدث من جماهيره تجاه روديجير ببيان أكد فيه أنه سيتخذ كافة الإجراءات للتعرف على هوية من قاموا بذلك ومعاقبتهم.