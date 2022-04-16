بوجبا يرد على صافرات جماهير مانشستر يونايتد بيده

رد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد على احتجاجات الجماهير التي تم توجيهها له والصافرات التي تم إطلاقها عليه في الفترة الأخيرة.

وكانت جماهير الشياطين الحمر قد أطلقت الصافرات في مواجهة نوريتش بالجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

الجماهير في الأساس أطلقت الصافرات اعتراضًا على المستوى الذي يقدمه لاعب يوفنتوس السابق، بالإضافة إلى الاحتجاجات القائمة على الإدارة.

بوجبا لم يصمت، وفي أثناء خروجه من ملعب المباراة أشار للجماهير على أذنيه كأنه لا يستمع لهم بعد الهتافات والصافرات.

وتضمنت الهتافات عبارات واضحة تؤكد أن اللاعب غير لائق بقميص مانشستر يونايتد، وأنه لا يستحق ارتداء اللون الأحمر مع الشياطين الحمر.

في الوقت نفسه قال رالف رانجنيك المدير الفني للفريق: "أتفهم غضب الجماهير بشكل كامل، لم أستمع لما قالوه لكنني عرفت بعد المباراة، ولا أظن أنه عليهم أن ينتقدوا أي لاعب بعينه".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فاز بثلاثة أهداف لهدفين وسجل الثلاثية جميعها كريستيانو رونالدو، وتحسن موقف الفريق في سباق الصعود لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.