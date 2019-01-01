ماتياس بوجبا: مورينيو كان مشكلة مانشستر يونايتد

أخ بوجبا يتحدث عن الفترة الماضية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ماتياس بوجبا أن التحسن الملحوظ في مستوى شقيقه بول سببه رحيل المدرب جوزيه مورينيو، الذي كان يُمثل المشكلة في مانشستر يونايتد.

ولم تكن علاقة بوجبا بمدربه البرتغالي جيدة خلال العام الأخير من عملهما معًا، حتى أن خلافاتهما والتوتر الذي شاب علاقتهما أصبح واضحًا في الإعلام الإنجليزي وانعكس تمامًا على نتائج الفريق والأجواء داخل غرفة ملابسه.

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وتحسن أداء اللاعب بوضوح تحت قيادة المدرب الجديد أولي جونار سولشار، إذ أحرز 4 أهداف وصنع 3 خلال 4 مباريات في البريميرليج، وقال أخاه عن هذا التحسن لراديو مونت كارلو "مورينيو كان المشكلة، داخل غرفة الملابس وخارج غرفة الملابس .. في كل شيء".

"أعرف أخي، قل له .. اذهب والعب، وسيفعل هذا. مما رأينا من مورينيو نعلم أنه يريد أن يكون دائمًا هو المايسترو، هو مركز الانتباه. فيما بوجبا لا يحسبها بهذه الطريقة، احترمه تحصل على احترامه، ثق به وسيؤدي جيدًا لأجلك في المباريات الكبيرة".