بوجبا: كورونا أحبط عودتي للملاعب

الآن أنا جاهز للعودة..

أكد بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، على أنه تعافى من إصابته وكان على وشك العودة للملاعب لولا جائحة فيروس كورونا وإيقاف النشاط الرياضي.

وكان الدولي الفرنسي قد أصيب في مطلع هذا الموسم، قبل أن يعود مجددًا في يناير الماضي ويخوض مباراتين ثم يتعرض لانتكاسة جديدة خضع إلى عملية جراحية بسببها.

مانشستر يونايتد كان يسير بصورة جيدة في الشهر الأخير، لكن مع تفشي فيروس كورونا اضطر الاتحاد الإنجليزي إلى إيقاف البطولات حتى أجل غير مسمى لحين تحسن الأوضاع.

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بوجبا في تصريحات للصحافة كشف عن أن كورونا هو من أحبط عودته، حيث قال "أتدرب بالفعل وألمس الكرة، منذ مدة طويلة وأنا أشعر بالإحباط بسبب الإصابة، الآن أفكر فقط في العودة للتدريبات بشكل كامل.".

وأضاف "لم أواجه شيئًا كهذا في مسيرتي، ولكن دائمًا ما تأخذ الإيجابيات من الأمر، فأنا الآن أصبحت أكثر جوعًا وتشوقًا للعودة، أحب كرة القدم كثيرًا.".

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كما قام صاحب الـ27 عامًا بشرح رحلته مع الإصابة، فقال "يجب أن تكون صبورًا للغاية، لقد أُصبت في مباراة ساوثامبتون في سبتمبر، تدربت وحاولت اللعب رغمهما ولكنني اكتشفت الإصابة بكسر.".

"وضعت الجبس على قدمي، سارت الأمور بشكل جيد للغاية، وعندما عدت مرة أخرى ولعبت المباراتين أمام نيوكاسل وواتفورد، شعرت بألم مرة أخرى."

وأتم "لذا كان عليّ إجراء عملية، والآن أنا هنا، لا أشعر بآلام وجاهز للعودة بصورة كاملة، نأمل أن نعود إلى كرة القدم قريبًا جدًا.".

يذكر أن تقارير صحفية قد اتهمت بوجبا بالتمرد وإدعاء الإصابة لإجبار إدارة اليونايتد على السماح له بالمغادرة في الصيف المقبل مثلما أراد في الصيف الماضي، لا سيما وفي ظل العلاقة المتوترة بين وكيله مينو رايولا ومدربه أولي جونار سولشاير.

