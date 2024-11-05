في مقابلة مع مجنون رونالدو .. بوجبا يمنح نجم ريال مدريد لقب "الأفضل في العالم"!

تجاهل رودري الحاصل على الكرة الذهبية

رغم عدم حصوله على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2024، إلا أن النجم الفرنسي بول بوجبا، يعتقد أن فينيسيوس جونيور هو الأفضل في الوقت الحالي.

حالة من الضجة شهدتها وسائل الإعلام العالمية في الفترة الأخيرة، بسبب خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية، وحصول رودري لاعب وسط مانشستر سيتي عليها بدلًا منه، مما دفع البرازيلي للامتناع عن حضور الحفل السنوي لتسليم الجائزة في العاصمة الفرنسية باريس، وسط تضامن من ريال مدريد ورفض بعثة النادي للحضور أيضًا.

بوجبا ظهر عبر بث مباشر مع المؤثر "iShowSpeed" المعروف بعشقه لكريستيانو رونالدو، وتم سؤاله عن اللاعب الأفضل في العالم، ليُجيب:"سأعطي هذا اللقب لفينيسيوس جونيور".

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واستمتع الجناح البرازيلي بمستويات مذهلة مع ريال خلال الموسم الماضي، حيث لعب دورًا حاسمًا في مساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي.

يذكر أن بوجبا يقضي الفترة الحالية من دون أي فريق، وذلك استمرارًا لعقوبة الإيقاف بسبب تعاطي المنشطات، ومن المقرر عودته إلى الملاعب مرة أخرى في شهر مارس بعد تقليص العقوبة، وسط غموض حول النادي الذي سيلعب له بسبب الأنباء المتزايدة حول فسخ عقده مع يوفنتوس.