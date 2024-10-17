"آه يا جريزو" .. بوجبا يودع جريزمان ويكشف كواليس حديثه مع ديدييه ديشان!

يطمح في العودة إلى منتخب فرنسا من جديد

كشف لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، عن الرسالة التي تلقاها من ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عقب تقليص عقوبته من تهمة تعاطي المنشطات.

بوجبا تلقى "قبلة الحياة" مؤخرًا، بعد تخفيض عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات لتعاطي العقاقير المنشطة إلى 18 شهرًا فقط، مما يعني عودته إلى الملاعب في مارس 2025، وسط غموض حول إمكانية عودته إلى يوفنتوس أو الانتقال لفريق آخر.

وتحدث بطل كأس العالم مع فرنسا عن إمكانية لعبه لمنتخب الديوك عبر برنامج "Génération After" على قناة "RMC" قائلًا:"بالطبع، هذا من أهدافي، حلمت دائمًا باللعب لمنتخب فرنسا، مرت سنوات منذ آخر مشاركة لي، ولكن يجب أن أكون مستعدًا لهذا الأمر، هناك لاعبون جيدون جدًا في مركزي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن دعم ديشان له:"من الجيد دائمًا أن ترى مدربك يدعمك خارج الملعب عندما تواجهك بعض المشاكل، فعل ذلك ليس فقط بسبب المنشطات، ولكن في العديد من المشكلات الأخرى غير الرياضية، علاقتنا تسمح لي أن أرسل له رسالة خلال الإجازة والاتصال به من أجل طلب النصيحة، ولكن لا توجد أي نقاشات في الوقت الحالي بخصوص العودة للمنتخب".

وتابع:"أرسل لي رسالة ونصحني بالعمل الجاد ومضاعفة جهدي، ووافقته الرأي تمامًا، وتعجبني صراحته في التعامل معي وإبداء رأيه في مستواي".

وعن اعتزال جريزمان:"آه يا جريزو، الأمر حزين للفرنسيين وجميع مشجعي كرة القدم والمنتخب، هو ليس كبيرًا في السن، ولكنه كبير في المكانة، فقدنا أحد أهم أعضاء الفريق بعد اعتزاله الدولي، لديه أسبابه الخاصة ولا يمكن أن ننسى ما فعله، تحدثت معه عبر الهاتف يوم الثلاثاء وشكرته على كل ما قدمه لنا".

يذكر أن الأسابيع الماضية شهدت العديد من التكهنات حول مستقبل بوجبا، حيث كانت الشائعات الأقوى حول انتقاله إلى الدوري الأمريكي للمحترفين.