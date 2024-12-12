بوجبا عن اللعب مع صديقه في الدوري البرازيلي: لا أريد المال.. أحب كرة القدم فقط!

يمتلك بوجبا موهبة استثنائية.. لكن شخصيته خارج كرة القدم أفقدته الكثير من الفرص

خلال مقابلة مع مؤثر برازيلي يوم الأربعاء، سُئل الفنرسي بول بوجبا الذي يملك خيار العودة إلى مزاولة كرة القدم عن إمكانية الانضمام إلى صديقه ممفيس ديباي في كورينثيانز.

وظهر بوجبا مؤخرًا لعدة ساعات على الهواء مباشرة مع المذيع الأمريكي المثير للجدل IShowSpeed، بينما تحدث يوم الأربعاء مع لوفا دي بيدريرو، نجم موقع "تيك توك" الذي لديه عشرات الملايين من المشتركين على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال برنامج "The Noite" على التلفزيون البرازيلي.

خلال هذه المقابلة، سُئل لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا عن مستقبله، وإمكانية أن يلعب الدوري البرازيلي، فقال حين كان هناك حديث عن الراتب الذي يمكنه أن يلعب به في الدوري البرازيلي مع صديقه ديباي: "لا شيء، صفر! ألعب من أجل حب كرة القدم".

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اللافت أن بوجبا أجاب عن هذا السؤال بلغة برتغالية ركيكة أثارت الضحكات بشكل واضح، ما أوضح أن بطل كأس العالم 2018 مع فرنسا بدأ بالفعل تعلم اللغة البرتغالية، أو أنه يملك رصيدًا فيها بالفعل، ربما من سنوات عمله مع جوزيه مورينيو.

وفي أغسطس 2023، أثبتت الفحوصات وجود مادة هرمون (DHEA) الاصطناعي في جسد بوجبا ليتم إيقافه 4 سنوات في فبراير 2023 من قبل محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية.

ولكن في أوائل أكتوبر 2024، خفضت محكمة التحكيم الرياضية هذه العقوبة إلى ثمانية عشر شهرًا من سبتمبر 2023، ليتمكن بوجبا من العودة في مارس المقبل.