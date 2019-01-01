بوتيا يكشف سبب هزيمة الوحدة أمام أبها

الوحدة سقط أمام أبها بهدفين مقابل هدف

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع الوحدة السعودي، أنهم واجهوا سوء حظ كبير خلال مباراتهم أمام أبها ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وتعرض الوحدة لهزيمة أمام أبها ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت بنتيجة هدفين لهدف.

وقال بوتيا في تصريحات صحفية: "سيطرنا على الكرة بشكل أكبر خلال اللقاء، وتألق حارس أبها في المباراة حرمنا من أكثر من هدف".

وأضاف الإسباني: "واجهنا سوء حظ كبير في اللقاء كان بإمكاننا أن نحقق الفوز على أبها وخطف الثلاثة نقاط ولكن لم نتمكن من ذلك".

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بذلك الوحدة لا يوجد في رصيده أي نقاط بعد جولتين بالدوري السعودي عقب خسارتين أمام الاتفاق بهدفين دون رد في الجولة الأولى ثم هزيمة أبها.