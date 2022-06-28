بوتشيتينو ينال ثأره من باريس .. المدرب الأرجنتيني يرفض تسهيل رحيله!

يبدو أن المدرب السابق لتوتنهام يعرف كيف يدير الأمور في باريس حتى بعد رحيله!

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان يجعل رحيله عن النادي صعبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" والتي أكدت أن المدير الفني السابق لتوتنهام يرفض بشكل تام أن يفرط في أي حق من حقوقه في باريس.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي بوتشيتينو أبدو صرامة واضحة في الحصول على كل مليم للمدرب لدى إدارة النادي الفرنسي دون التفريط في أي نسبة.

بالرغم من ذلك أكدت الصحيفة أن المدرب لم يتناقش حتى في فكرة رحيله وكان متفهمًا للغاية بل أنه أبدى موافقة فورية على فسخ عقده مع الفريق.

باريس سان جيرمان قرر رحيل بوتشيتينو بعد فشل الأخير في تجاوز دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم بعد عودة ريال مدريد التاريخية.

وكان عقد المدير الفني الحالي ينتهي مع الفريق في نهاية الموسم المقبل، لكن الاتفاق الأخير بينه وبين النادي أنهى كل شيء.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان اتفق بالفعل مع كريستوف جالتييه على تدريب الفريق بداية من الصيف الجاري ولمدة موسمين وموسم إضافي يمكن تفعيله في العقد.

بلمسة سعودية كحال المالك الجديد للنادي أعلن نيوكاسل عن قميص الفريق الثالث للموسم المقبل باللونين الأبيض والأخضر، وهي ألوان القميص الثاني للمنتخب السعودي.