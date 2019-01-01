بوتشيتينو يرد على أنباء ارتباطه بمانشستر يونايتد وأرسنال

كيف يخطط بوتشيتينو لما بعد توتنهام؟ وما موقفه من شائعات ارتباطه بمانشستر يونايتد وأرسنال؟

قال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام إنه يعيش في الفترة الحالية مرحلة راحة من التفكير في أي شيء بعد تجربة طويلة مع السبيرز.

وكان بوتشيتينو قد أقيل من تدريب توتنهام منذ حوالي أسبوعين بعد مسيرة امتدت لـ 5 مواسم ونصف مع السبيرز، ليتم تعويضه بالبرتغالي جوزيه مورينيو.

وعقب إقالة أوناي إيمري من تدريب أرسنال، والأنباء حول احتمالية إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة، ارتبط اسم المدرب الأرجنتيني بكلا الناديين.

وحول ذلك، وأثناء تواجده في بلاده الأرجنتين حيث يقضي فترة في منزله وبلده بعيدًا عن ضغوطات العمل وكرة القدم، أكد ماوريسيو بوتشيتينو أنه يحتاج إلى الراحة في الوقت الحالي.

وأضاف: "هناك العديد من الأندية والمشاريع التي يمكنني تولي مسؤوليتها، هدفي الآن هو إعادة بناء طموحاتي كمدرب واستعادة الحافز الذاتي لخوض تجربة جديدة"

وتابع: "أعتزم بالطبع العودة إلى أوروبا، من الصعب أن أقود مشروعًا في الأرجنتين في الوقت الحالي، ولكن من أجل عائلتي، مستقبلًا لن أرفض العمل هنا"

وأردف: "أحتاج الآن إلى الهدوء لبعضة أيام والعودة إلى منزلي ورؤية العائلة والأصدقاء، ثم بعدها سأعود إلى أوروبا لأتخذ قرارات بشأن مستقبلي"

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يذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو مرشح بقوة في الوقت الحالي ليخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز إما في مانشستر يونايتد أو في أرسنال.