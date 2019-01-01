بوتشيتينو: سون مثل ميسي ولن نشجع أرسنال أبدًا

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام ينهال بالإشادة على لاعبه الكوري الجنوبي سون ويؤكد أنه يلتزم الحياد في مواجهة أرسنال ومانشستر سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام على سعادته بما يقدمه اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين منذ عودته من بطولة أسيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو وأكد خلالها أن طريقة تحرك اللاعب الكوري تشبه نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

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وقال بوتشيتينو: "الأمر لا يتعلق بالمسافة التي يركضها اللاعب بل بمدى أهمية الركض في ذلك الاتجاه، يمكنك أن تركض لـ 12 كيلو لكن بدون أن تسبق خصمًا لك أو تؤثر في المباراة فما الفائدة".

وأضاف :"الأمر الأهم بالنسبة لي هي كيفية الركض ومدى تأثيره في المباراة، وسون مثل ميسي في تلك النقطة يعرف كيف يتحرك جيدًا".

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وعند سؤاله عن إمكانية تشجيع أرسنال أمام مانشستر سيتي قال: "لا أبدًا لماذا قد أفعل ذلك، سأشاهد اللقاء ولن أكون في جانب أي طرف منهما".

واختتم تصريحاته: "سأشاهد المباراة كما أخبرتكم بشكل عادي وسأقبل بأي نتيجة تخرج بها، سأكون سعيدًا بأي نتيجة ينتهي بها اللقاء بينهما".