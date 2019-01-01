بوتشيتينو يُوجه رسالة "محبطة" لآمال يونايتد بالتعاقد معه

ماذا قال المدرب الأرجنتيني؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماوريتسيو بوتشيتينو رغبته في البقاء طويلًا في توتنهام، فيما يبدو رسالة محبطة لآمال مانشستر يونايتد بالتعاقد معه الموسم القادم.

ويُعد المدير الفني السابق لساوثامبتون المرشح الأبرز لخلافة أولي جونار سولشار في مانشستر يونايتد، لكنه لا يبدو مهتمًا بهذا المنصب، إذ قال "آمل أو أتمنى البقاء هنا لـ20 عامًا، وبعدها أقرر الرحيل أو إنهاء مسيرتي هنا".

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أضاف "كامل تركيزي هنا، أريد مساعدة النادي لتحقيق ما يريده. سيكون رائعًا لو بقيت هنا، فأنا سعيد جدًا بالتواجد هنا وسعيد جدًا بالعمل تحت هذا الضغط. لما لا؟".

أتم المدرب المرشح كذلك لتدريب ريال مدريد الموسم القادم "لكني لا أعلم لأن علي أن أسأل فينجر ذات يوم، إن كان سعيدًا بالطريقة التي أنهى بها مسيرته مع آرسنال. من وجهة نظري، طريقة معاملته من الناس لم تكن عادلة".

يُذكر أن بوتشيتينو بدأ عمله مع السبيرز عام 2014، وخلال 4 مواسم نجح في إنهاء البرييمرليج ضمن المراكز الثلاثة الأولى، ويتواجد حاليًا في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي في الثاني.