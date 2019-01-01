بوتشيتينو: يناير فرصة لتوتنهام من أجل التحسن ونحتاج للوقت

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يؤكد أن فريقه في حاجة للوقت من أجل التحسن في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير على حاجة فريقه للمزيد من الوقت حتى يتحسن في النتائج والأداء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وأكد خلالها أن الفريق يمر بمشاكل عديدة.

وقال بوتشيتينو: "نحن نعمل بشكل كبير من أجل التحسن لكن فقط نحتاج للوقت وفي يناير سنحصل على فرصة أفضل من أجل دعم الفريق".

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وأضاف: "المشكلة أننا لا نملك السيطرة على كل الظروف من حولنا ولكي نحافظ على النجاح علينا أن نستمر في تغيير الأشياء طوال الوقت لنجد حلولًا مختلفة".

وأكمل: "أعتقد أن الفريق عليه أن يجد حلولًا مختلفة فعندما تكون تشكيلتك غير مستقرة تكون الأمور صعبة، ربما يكون الأداء ليس عظيمًا لكن كما قلت من قبل نحن في حاجة للوقت".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد ودع كأس الرابطة أمام كولشستر مساء الأمس بركلات الترجيح كما يحتل حاليًا المركز السابع في الدوري الإسباني.





