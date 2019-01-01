بوتشيتينو يفسر استبعاد إيريكسن وفيرتونخين

سبيرز انتزع انتصاراً صعباً على أستون فيلا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أسباب عدم الاعتماد على الثنائي يان فيرتونخين وكريستيان إيريكسن في التشكيل الأساسي أمام أستون فيلا.

وانتصر سبيرز على أستون فيلا بنتيجة 3-1 مساء السبت، ودخل إيريكسن كبديل الشوط الثاني، بينما لم يشترك فيرتونخين بالأساس.

وقال بوتشيتينو مع "سكاي": "عندما سنملك كل اللاعبين في المستقبل سيكون صعباً أن نختار التشكيل الأساسي، نملك 25 لاعباً في الفريق الأول".

وأضاف: "نملك لاعبين جيدين في كل المراكز، لا يمكن اللعب ب13 أو 14 لاعباً، القرار النهائي للجهاز الفني، إذا خسرت القرار قراري أيضاً".

وأكمل المدير الفني: "سألعب بمن أراه يستحق اللعب، فيرتونخين عليه مثل الآخرين العمل بقوة ليحصل على الفرصة ويثبت لي خطأ استبعاده".

وختم: "الشوط الأول عانينا بسبب التمركز، وأنا مسؤول، الشوط الثاني تخسنا ودخول إيريكسن ساعد، هو لاعب عالمي".

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وتدور أقاويل حول احتمالية انتقال إيريكسن إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد حديثه عن رغبته بخوض تحدي جديد.