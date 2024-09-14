بوتشيتينو في مؤتمر تقديمه كمدرب لأمريكا: يمكننا الفوز بكأس العالم!

المدرب الأرجنتيني يعلن التحدي

يؤمن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بأن فريقه يمكنه تحقيق أي شيء ممكن، حتى لو كان الفوز بكأس العالم!

المدرب الأرجنتيني الذي رحل عن تشيلسي بعد نهاية الموسم الماضي، قرر اتخاذ تجربة جديدة في مسيرته، بالتوجه إلى أمريكا لقيادة منتخب بلادها، بعد النهاية غير السعيدة لمشواره مع البلوز.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أمام وسائل الإعلام، قال بوتشيتينو:"أعتقد أن اللاعبين لدينا أذكياء وموهوبون للغاية، يمكنهم اللعب بطريقة مختلفة، وأعتقد أن لدينا الوقت للقيام بأشياء كبيرة، علينا الإيمان بذلك".

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وأضاف:"نحتاج إلى الإيمان بأننا قادرون على الفوز، ليس في مباراة واحدة فقط، بل الحصول على كأس العالم أيضًا، لن نتعامل مع المباريات الودية على أنها ودية، سنحاول إظهار أفضل ما عند اللاعبين في كل مناسبة".

وخلال حديثه سخر بوتشيتينو من فكرة أنه لن يكون لديه الوقت الكافي لتنفيذ استراتيجيته، بسبب وجود 10 توقفات دولية فقط قبل كأس العالم، مشيرًا إلى أنه سيكون لديه الوقت اللازم للاستعداد.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم المقبلة ستقام في يونيو 2026، وسيتم تنظيمها بالمشاركة بين الولايات المتحدة وكندا في المكسيك، ويطمح بوتشيتينو في تقديم صورة مختلفة لفريقه على أرضه ووسط جماهيره.