بوتشيتينو: الفوز على برشلونة مذاقه خاص!

رباعية في الكامب نو قبل أسبوعين ..

عاد مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو بالحديث لفوز فريقه الكبير على برشلونة لحساب دوري أبطال أوروبا ووصفه بالخاص.

بي إس جي انتصر قبل أسبوعين في "كامب نو" بأربعة أهداف مقابل واحد على مضيفه لحساب ذهاب دور الستة عشر، ويلتقيان الأربعاء في العودة.

اقرأ أيضاً .. الزمهلاوية وجالاكتيكوس ريال مدريد وإبراهيموفيتش .. نجوم جمعوا الفن مع الكرة بنفس التوقيت

وقال الأرجنتيني مع "AFP": "سنقاتل حتى الموت للفوز بدوري الأبطال، الفوز في برشلونة له مذاق خاص، لست مشجعاً متعصباً لإسبانيول، ولكن أريد الأمر لباريس".

وأضاف: "الماضي ليس له أي أثر علينا، نأتي إلى برشلونة والأبطال بروح حرة ودون أحكام مسبقة، نريد الفوز لباريس ولاعبيه وجمهوره".

واستمر مدرب سبيرز السابق: "الإيمان مهم في كرة القدم، ونحن نؤمن بقدرتنا على الاستمرار في دوري الأبطال، من الواضح أن الطموح هو تحقيق اللقب".

اقرأ أيضاً .. بوتشيتينو: نريد استمرار مبابي، وهذا موقف نيمار من برشلونة

وأردف: "هناك فرق أخرى والأمر ليس سهلاً، الأمر يختلف عن توتنهام، هناك كان مشروع لخمسة أعوام تُوج ببلوغ النهائي، وقبلي في باريس كان هناك مشروعاً أيضاً، المشاريع تختلف والهدف واحد، الانتصار".

بوتشيتينو سبق وبلغ نهائي دوري الأبطال رفقة توتنهام قبل موسمين ولكن خسر من ليفربول، النتيجة الأفضل له في المسابقة.