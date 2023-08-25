بوتشتينو مدافعًا عن كايسيدو: حاله كحال زيدان!

بوتشتينو يدافع عن صفقته الجديدة ويقارنها بزيدان...

دافع ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن موسيس كايسيدو، لاعب فريقه الجديد، في ظل الانتقادات التي طالت سعر الصفقة.

وانضم كايسيدو صاحب الـ 21 عامًا، إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من برايتون في صفقة بلغت قيمتها 115 مليون يورو، بعد منافسة شرسة مع ليفربول.

وانتقد البعض سعر الصفقة، ووصفوها بأنها مبالغ فيها بالنسبة لقدرات اللاعب، وأنه لم يشارك إلا في 45 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي.

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ومن جانبه قال بوتشتينو في تصريحات صحفية، عن لاعبه: "ليس معنى أننا دفعنا أمولاً كثيرة في اللاعب، أن يصل اللاعب ويشارك ويظهر بالصورة التي نتوقعها".

وتابع: "أن أضرب مثال على ذلك، عندما تعاقد فلورنتينو بيريز، مع لاعبين كبار في ريال مدريد، مثل ديفيد بيكهام، لويس فيجو، وزيدان، عانوا بشكل كبير، مثلا زيدان جاء من يوفنتوس بمبلغ كبير في ذلك الوقت وعانى لمدة ستة أشهر وشكك الجميع في قدراته".

وأضاف: "إنه أمر عادي، أتمنى أن يظهر كايسيدو بالمستوى المطلوب في أسرع وقت، ولكن يجب علينا أن نتحلى بالصبر، ولا نضغط عليه، حتى لو كانت الجماهير ووسائل الإعلام تقوم بهذا، واجبنا نحن في التدريبات والوقت الذي نقضيه معًا أن نمنحه الهدوء ومساعدته على الظهور بالشكل المطلوب".