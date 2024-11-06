"قبل أشهر قليلة فزنا بدوري الأبطال".. ريال مدريد يحسم موقفه من الميركاتو الشتوي!

كلمات واضحة من بوتراجينيو..

تحدث إيميليو بوتراجينيو، مدير ريال مدريد للعلاقات العامة، عن خسارة الفريق في عقر داره ملعب سانتياجو برنابيو أمام ميلان الإيطالي (3-1) ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفتحت الهزيمة، التي جاءت بعد خسارة أكبر من برشلونة في الدوري الإسباني (4-0)، الباب من جديد للحديث عن أزمات ريال مدريد هذا الموسم وحاجته إلى تعزيزات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بوتراجينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "النتيجة سيئة، في دوري الأبطال على أرضنا يجب أن نكون أقوياء، لكنهم لعبوا مباراة رائعة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "علينا أن نعترف بأننا لسنا في أفضل حال، يجب أن نقف مع اللاعبين ونتحلى بالهدوء عندما تكون الظروف غير مثالية، الطريق للخروج من هذا الوضع يكمن في العمل الجاد والتماسك والثقة في اللاعبين".

ونقل الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو رد بوتراجينيو على سؤال حول ضرورة دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبلة: "نحن نثق في لاعبينا، منذ أشهر قليلة فزنا بالدوري ودوري أبطال أوروبا".

بهذه الهزيمة، يحتل ريال مدريد المركز 17 في جدول الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 6 نقاط من 4 مباريات (فوزين وهزيمتين)، متقدمًا على ميلان (18) بفارق الأهداف.