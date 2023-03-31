بوتافوجو ينافس أندية سعودية وخليجية على البرازيلي دافيدسون بيريرا

أحمد رفعت
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هل ينجح أحد الأندية السعودية في ضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا؟

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ينافس نادي بوتافوجو البرازيلي، أندية من السعودية والإمارات وقطر، من أجل ضم اللاعب البرازيلي دافيدسون بيريرا، لاعب ووهان ثري تاونز الصيني.

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ويلعب دافيدسون في مركز الجناح الأيسر، ويبلغ من العمر 32 عامًا، حيث لعب في عدة أندية برازيلية أبرزها فلومينسي، واحترف أوروبيًا في أندية برتغالية، ثم انتقل إلى ألانيا سبور التركي، ومنه إلى فريث ثري تاونز الصيني.

وأشار موقع "torcedores" البرازيلي إلى أن بوتافوجو يواجه منافسة من أندية في السعودية وقطر والإمارات، من اجل التعاقد مع دافيدسون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع أن الأندية لم تفتح المفاوضات حتى الآن مع دافيدسون بيريرا، الموجود حاليًا في ريو دي جانيرو من أجل قضاء عطلته، حتى بداية الموسم في الصين.

ولا يمانع نادي ووهان ثري تاونز في التخلي عن خدمات دافيدسون، بشرط الحصول على مقابل مادي يعادل ما دفعه على أقل تقدير، وهو 2 مليون يورو في مارس 2022.

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