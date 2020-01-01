بوادر نهاية سيتيين؟ سواريز يدعم جريزمان ويشد من أزره

الأمور لا تبشر بالخير..

قدّم لويس سواريز الدعم لزميله في برشلونة أنطوان جريزمان في الفترة الصعبة التي يواجهها حاليًا من خلال تعليق على صورة له عبر "إنستجرام".

ضجة كبيرة أُثيرت حول جريزمان ووضعه في برشلونة بعدما دفع بيه كيكي سيتيين في الدقيقة الأخيرة كبديل أمام أتلتيكو مدريد، ما أدى إلى غضب اللاعب وأسرته بصورة واضحة.

والد الدولي الفرنسي خرج بتصريحات نارية موجهة ضد سيتيين بأنه يفتقر للقدرات القيادية التي تؤهله لتدريب برشلونة، مع أنباء أن اللاعب ووكيله سيجلسان قريبًا مع إدارة البرسا لتحديد مستقبله.

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ونشر جريزمان صورة له في التدريبات مرفوقة بابتسامة، ليدخل سواريز ويكتب له "كن إيجابيًا دائمًا وتطلع إلى الأمام، أخي" وليُنهي بذلك على أي شكوك حول وجود مشاكل للفرنسي داخل غرف خلع الملابس.

الصحف الإسبانية من قبل تحدثت عن أن جريزمان لم يندمج بصورة جيدة مع غرف خلع الملابس في النادي الكتالوني حتى الآن، بيد أن الأمور يبدو أنها باتت إيجابية بعد الدعم الذي تلقاه من أكثر من نجم برشلوني.

في الوقت نفسه فإن دعم سواريز يطرح الكثير من الأسئلة حول كيكي سيتيين ومستقبله، فسبق وأن خرج الدولي الأوروجوياني بتصريحات غاضبة بعد التعادل أمام سيلتا فيجو يُحمل فيها المدرب مسؤولية اللعب السيئ خارج كامب نو.

يذكر أن تقارير خاصة لجول أكدت أن سيتيين ستتم إقالته بنهاية هذا الموسم والتعاقد مع مدرب جديد، كما برزت في الآونة الأخيرة أنباء أخرى أن علاقة المدرب البالغ من العمر 62 عامًا مع لاعبي البرسا في أسوأ أحوالها حاليًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن جريزمان انضم لبرشلونة الصيف الماضي نظير 125 مليون يورو (ثاني أكبر صفقة في تاريخ النادي) وسجل 14 هدفًا وصنع 4 آخرين خلال 43 مباراة في مختلف المسابقات.