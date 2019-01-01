بوادر لحل الأزمة بين باريس سان جيرمان ورابيو

رابيو خارج قائمة الفريق بالفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً عن قائمة الفريق التي ستخوض غمار دوري أبطال أوروبا وشهدت تواجد لاعبه أدريان رابيو رغم استبعاده مؤخراً.

ويلعب باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، ويقام الذهاب الأسبوع المقبل والعودة مطلع مارس.

وأعلن بي إس جي القائمة بحضور كلاً من رابيو الذي تم منعه من خوض اللقاءات مع الفريق الأول بسبب مشكلة تجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد رابيو بحلول نهاية الموسم الجاري ويرفض الاستمرار مع فريق العاصمة الفرنسية، وسط حديث عن اتفاقه مع برشلونة.

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وتحدث توماس توخيل، مدرب النادي، أنه يفضل استخدام رابيو، ولكن القرار النهائي بمشاركته يعود لإدارة النادي الفرنسي.

وشهدت القائمة تواجد الوافد الجديد لياندرو باريديس، والمصابين نيمار وليفين كورازاوا، وتم استبعاد لاسانا ديارا، متوسط الميدان.

ويقام لقاء الذهاب في ملعب "أولد ترافورد" بمانشستر، بينما العودة بحديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.