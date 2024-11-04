بوادر إقالة؟ .. "تصرف" ستيفن جيرارد يربك جماهير الاتفاق قبل مواجهة القادسية الكويتي

بعد خروجه بصافرات الاستهجان من ديربي الشرقية..

أثار الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، تصرفًا مثيرًا للجدل، قبل مباراة النواخذة أمام القادسية الكويتي، في بطولة دوري أبطال الخليج.

الاتفاق استهل مشواره في كأس الخليج للأندية، بالفوز على الرفاع البحريني بنتيجة (3-1)، فيما يخوض مواجهة الجولة الثانية، أمام القادسية الكويتي، على ملعب محمد الحمد، مساء الغد، ضمن المجموعة الثانية من البطولة.

وذكر "الميدان الرياضي" أن ستيفن جيرارد رفض حضور المؤتمر الصحفي قبل مباراة القادسية، ليثير الإنجليزي الجدل، في ظل الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها طوال الفترة الماضية، على خلفية سوء نتائج الفريق على المستوى المحلي.

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واستهل الاتفاق موسمه بشكل مميز، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي، إلا أن خسارة النواخذة أمام النصر بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة، كانت المرحلة الفاصلة نحو انهيار نتائج كتيبة جيرارد في الدوري، حيث حقق بعدها تعادلين و4 هزائم، ليهبط إلى المركز الحادي عشر، برصيد 11 نقطة.

وزاد جيرارد من الشعر بيتًا، بخروج الاتفاق من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الخسارة أمام الجبلين، الذي ينشط في دوري يلو، بنتيجة (1-3)، في دور الـ16 من البطولة، ثم تلقى خسارة أمام القادسية (0-2)، في ديربي الشرقية، ضمن أسبوع الديربيات في دوري روشن، ليغادر جيرارد ملعب المباراة بصافرة الاستهجان من الجماهير.

وبخلاف نتائج الاتفاق، فقد ساد غضب كبير بين الجماهير والأوساط الرياضية تجاه ستيفن جيرارد، على خلفية تصريحه بأنه يربط موعد تدريبات الفريق، بناءً على مباريات ليفربول الإنجليزي، وسط اعتراض من قِبل اللاعبين على خوض تدريباته في مواعيد غير ملائمة، فيما علّق جيرارد على هذا التصريح، بأنه جاء في بودكاست خاص بجمع التبرعات لمشجعي الليفر من الأطفال الذين يعانون من مرض.