بواتينج يشعر بالفزع بسبب عنصرية رئيس شالكة ضد الأفارقة

كيفين برينس بوايتنج ينتقد التعامل مع عنصرية رئيس شالكة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى كيفين برينس بواتينج لاعب ميلان وبرشلونة وشالكة السابق وفيورنتينا حاليًا استياءه من التعامل السلبي مع العنصرية التي قام بها رئيس نادي شالكة ضد الأفارقة.

وقرر رئيس نادي شالكه كليمنز تونيس الابتعاد عن المشهد وترك منصبه لمدة ثلاثة أشهر بعد التوتر الذي حدث بناء على تصريحاته الأخيرة.

واقترح كليمنز تونيس تمويل 20 محطة كهرباء في أفريقيا بدلًا من زيادة الضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الأفارقة يتوقفون عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال كلما حل الظلام.

وأثارت هذه التصريحات الكثير من الجدل في الأوساط الاجتماعية والسياسية في ألمانيا، نظرًا لأن كلماته تلك تم اعتبارها عنصرية ضد سكان قارة أفريقيا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

وحول ذلك، أبدى كيفين برينس بواتينج استغرابه من عدم التعامل مع الأمر بجدية من قبل الوسط الرياضي، سواء الاتحادات المحلية والقارية أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بواتينج لصحيفة بيلد الألمانية: "هل يتطلب الأمر مجرد ابتعاد عن المشهد لثلاثة أشهر؟ هل يرى القائمون على الأمر أن حل هذه العبارات العنصرية هو مجرد ابتعاد لثلاثة أشهر"

وأضاف: "كان عليهم إيجاد حل أفضل من هذا من أجل إيقاف هذه الممارسات وعدم تكرارها مرة أخرى، لا أعتقد أنهم تعاملوا مع الأمر بالشكل المطلوب"

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يذكر أن تونيس كان قد اعتذر عما بدر منه مؤكدًا أنه يحترم قيم النادي والتي تحارب العنصرية وتؤمن بالمساواة بين الجميع وتجرم التقليل من أي جنس أو عرق أو نوع.