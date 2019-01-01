بواتينج يُبلغ إدارة بايرن ميونخ برغبته في الرحيل

هل تتركه الإدارة يرحل؟

تداولت تقارير صحفية ألمانية رغبة جيروم بواتينج، لاعب بايرن ميونخ، في الرحيل عن العملاق البافاري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لعدم حصوله على فرصة للعب بشكل منتظم هذا الموسم.

بواتينج لم يشارك هذا الموسم سوى في 14 مباراة في مختلف المسابقات وفي أغلب الأوقات حلّ بديلًا، ويُعد هو الخيار الأخير للمدرب هانزي فليك ومن قبله المُقال نيكو كوفاتش في ترتيب مدافعي بطل البوندسليجا.

وبحسب ما قالته صحيفة "سوددويتشلاند" فإن وكيل بواتينج قد وصل إلى ميونخ واجتمع مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، من أجل مناقشة مستقبل الدولي الألماني، وقد بات واضحًا أن موكله يريد مغادرة الأليانز آرينا في الشتاء.

بايرن يمتلك في قلب الدفاع حاليًا لوكاس هيرنانديز ودافيد ألابا وبنيامين بافارد وخافي مارتينيز والمصاب لنهاية الموسم نيكلاس زوله، وعلى الرغم من أن أغلب هذه الأسماء ما بين مصابين أو لاعبين في الأصل بمراكز أخرى، لكن بايرن لا يُمانع أن يترك بواتينج يرحل.

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ربما ما زاد وضع بواتينج صعوبة إلى جانب تراجع مستواه هو اتضاح تراجع علاقته مع بعض اللاعبين، وليس أدل على ذلك من الشجار الذي نشب بينه وبين جوشوا كيميش في مباراة بايرن وبريمن السبت الماضي في البوندسليجا.

لكن أين تكون وجهة صاحب الـ 31 عامًا المقبلة، يظل هذا هو اللغز الغير معلوم، وربما تكون بعض الأندية الأوروبية الكبيرة مهتمة به، مثل مانشستر يونايتد، الذي بالفعل قد حاول التعاقد معه في آخر صيفين ولكن حينها فضّل بواتينج البقاء بالبايرن.

أيضًا، باريس سان جيرمان قد يكون من ضمن المهتمين ببواتينج لا سيما وفي ظل وجود توماس توخيل على رأس العارضة الفنية هناك، ونوعية المدافعين مجيدي اللعب بالقدم مثل بواتينج هي المفضلة بالنسبة للفيلسوف الألماني.