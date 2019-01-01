بواتينج: قد أبقى في بايرن ميونخ

جيروم بواتينج نجم فريق بايرن ميونخ يؤكد أنه قد يستمر في صفوف النادي البافاري رغم كل ما يثار حول مستقبله.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جيروم بواتينج نجم فريق بايرن ميونخ أنه قد يستمر في صفوف النادي البافاري خلال الموسم المقبل رغم كل ما أثير حول مستقبله مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بواتينج لصالح صحيفة "كيكر" وأكد خلالها بواتينج أن كل الاحتمالات الخاصة بمستقبله متاحة.

💫 رابح ماجر



🔴 اللاعب الجزائري رابح ماجر لاعب بورتو البرتغالي السابق، هو أول لاعب عربي يتأهل لنهائي دوري الأبطال.



ونجح ماجر في قيادة بورتو في موسم 1986/1987 إلى النهائي، ومواجهة بايرن ميونخ ليفوز التنين الأزرق بثنائية مقابل هدف، وأحرز حينها اللاعب الجزائري هدفًا رائعًا بالكعب. pic.twitter.com/poDwZwLxEr — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ مايو ٢٠١٩

وقال بواتينج: "بكل تأكيد لن أرحل عن بايرن ميونخ ركضًا، ولن أهرب من هنا، ومن الممكن للغاية أن أستمر في بايرن ميونخ، ذلك أمر يمكن تصوره".

وأضاف عن عرض باريس سان جيرمان في الموسم الماضي: "لقد وصلت لمرحلة أنني رحلت عن بايرن ميونخ في رأسي بالفعل بعد تلقي ذلك العرض".

رومينيجيه: خاميس رودريجز؟ بايرن ميونيخ لا يُتاجر بالبشر

وأكمل: "عندما يأتيك مثل ذلك العرض وتحصل على وعد واضح لكن فجأة يأتي الرفض تجد نفسك في تشعر بالإحباط في داخلك".

جدير بالذكر أن بواتينج كان قد تلقى عرضًا من نادي باريس سان جيرمان للانضمام له في شهر أغسطس الماضي لكنه تمت ملاقاته بالرفض من قبل إدارة بايرن ميونخ.