بواتينج: المشاكل بين ميسي وبرشلونة كانت جلية للعلن

بواتينج وبايرن ساهما في القطيعة بين ميسي وبرشلونة

علق مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج على الأزمة الحالية بين برشلونة وقائده ليونيل ميسي وكيف كانت ظاهرة وواضحة منذ البداية.

ووصلت الأمور بين الطرفين لطريق مسدود في الساعات الأخيرة بعد تغيب الأرجنتيني عن انطلاق الفحص الطبي قبيل انطلاق المعسكر التحضيري.

وقال بواتينج مع "بيلد": "كان يمكن الملاحظة منذ البداية علناً أن هناك مسرحية دائرة بين ميسي وبرشلونة".

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وأضاف: "برأيي برشلونة سيحاول كل ما في وسعه من أجل الإبقاء على ميسي، الهزيمة أمام بايرن ليست السبب في رغبته بالرحيل".

وعن اهتمام ناديه السابق مانشستر سيتي: "بيب وميسي حققا الكثير معاً والفلسفة الخاصة بكليهما تتشابه وتتناسب معاً".

وحول مستقبله الشخصي: "لم يتحدث معي أي أحد بعد، ولكن أنا وعائلتي سعداء هنا، وأريد مواصلة المشوار رفقة هانز فليك".

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وينتهي عقد بواتينج رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2021، ودارت الأحاديث عن رحيله قبل تألقه واحتلاله مركزاً أساسياً في تحقيق الثلاثية.