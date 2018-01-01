بواتينج: الحكم كان عليه إيقاف مباراة الإنتر ضد نابولي

بواتينج يتحدث عن العنصرية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض كيفن برينس بواتينج لاعب ساسولو تصريحات ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي الذي قلل من أفعال جماهير الإنتر ضد خاليدو كوليبالي مدافع نابولي خلال مباراة الطرفين على ملعب سان سيرو مساء الأربعاء الماضي، واصفًا إياها باللاعنصرية.

وكان بواتينج قد تعرض لحوادث عنصرية عديدة حين كان يلعب لصالح الميلان، وقد غادر الملعب احتجاجًا على أفعال عنصرية خلال مباراة ودية عام 2013، ولا يجد اللاعب الغاني أن شيئًا قد تغير بل الأمر ازداد سوءً.

إذ قال "لا أرى أن هناك تقدمًا حدث في الوقت الحالي، بل الوضع حاليًا أسوأ مقارنة أنني كنت أواجه 50 شخصًا ضدي، لكن حاليًا في سان سيرو هناك 1000 شخص. لقد شعرت بضيق تجاه كوليبالي وأولئك الذي استشعروا ذلك الألم. لقد كانت عنصرية وجميعنا نعلم لماذا يُصدر الناس مثل تلك الأصوات".

"بالنسبة لبعض الناس، الزنوج هم قرود. هناك بالتأكيد بعض الجهلة في الكورفا، والذين يعتقد الآخرون أنهم محقون في تقليدهم".

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"جربوا سؤال كوليبالي عن مشاعره وقت خروجه من الملعب. سأخبركم أنا، لقد كان تحت القطار. بالنسبة لسالفيني، الحكم كان محقًا بعدم إيقاف المباراة؟ هو مخطئ. كوليبالي شعر بالضيق وأظن بعض لاعبي الإنتر كذلك. إيقاف اللقاء كان القرار السليم لملايين المشاهدين عبر التلفاز".

"أتمنى فقط أن يفهم الناس ما معنى أن تتم إهانتك لمجرد أنك تحمل بشرة سمراء. هل ننتظر وفاة أحدهم لنتحرك؟".

وأتم بواتينج تصريحاته مطالبًا الجميع بالتدخل الجدي لإيقاف العنصرية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون من المدارس ومطالبًا الويفا بالتدخل الجدي وعدم الاكتفاء بلافتات ضد العنصرية في المباريات الأوروبية.