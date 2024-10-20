من بوابة عربية.. تشافي يستعد للعودة إلى التدريب

هل يعود المدرب الإسباني؟

يستعد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة السابق، للعودة من جديد إلى القيادة الفنية، بعد 5 أشهر من الرحيل المثير للجدل عن النادي الكتالوني.

وبعد انتهاء موسم 2023-2024، وجه برشلونة الشكر إلى تشافي، وقرر تعيين مدرب بايرن ميونخ وألمانيا السابق هانز فليك خلفا له، ليعلن المدرب الإسباني "أنه يخطط لأخذ إجازة من التدريب".

ومع ذلك، ذكرت صحيفة الراية القطرية أن صاحب الـ44 عامًا قد يعود إلى إدارة كرة القدم قريبًا، حيث يستهدف الاتحاد القطري لكرة القدم تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب، مع تزايد الضغط على المدرب الحالي تان تان ماركيز بعد خسارته الأخيرة 4-1 على يد إيران في تصفيات كأس العالم 2026.

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بدأ النجم الكتالوني رحلته التدريبية في قطر، حيث درب فريق السد لمدة عامين قبل أن يتوجه إلى الدوري الإسباني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام هانز فليك بزيارة تشافي في منزله في كتالونيا، لينهي أي فكرة عن خلاف بين المدربين.