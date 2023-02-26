بهدف صناعة أبطال جدد .. شراكة سعودية مع نادي بنفيكا

التعاقد مع رونالدو واستضافة مونديال الأندية 2023 لا يكفي، الرياضة السعودية تواصل النهوض..

لا يزال العمل متواصلًا من قبل مسؤولي الرياضة السعودية، من أجل تحقيق رؤية 2030 برعاية ولي العهد محمد بن سلمان، للنهوض بالرياضة ومضاهاة كبرى الدوريات الأوروبية.

خطوات كبرى بالفعل تحققت خلال الفترة الماضية، إذ تم التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل نادي النصر، بجانب فوز السعودية بملف استضافة كأس العالم للأندية 2023.

وبالأمس، وقعت مجموعة "HJKSA" السعودية عقد شراكة مع بنفيكا البرتغالي، يهدف للمساهمة في جذب شركاء أوروبيين جدد للمملكة.

وعلى إثر الشراكة، تم إطلاق مشروع "صناعة أبطال سعوديين"، على أن يكون مقر اللجنة التوجيهية له في العاصمة السعودية "الرياض"، لتقييم الفرص التجارية المختلفة، كجزء من رؤية 2030.

وقال روي كوستا؛ رئيس النادي البرتغالي: "فخورون بأن نكون جزءًا من التغيير العالمي الذي تشهده المملكة على المستوى الرياضي، تعاهدنا على تكريس خبراتنا وإمكانياتنا لنجاح الشراكة، فبنفيكا علامة تجارية رائدة في تدريب الرياضيين، ونتطلع لما سيقدمه هذا المشروع للمملكة".