بهدف السباب.. فاردي يتعلم لغات الخصوم!

فاردي يستفز خصومه...

كشفت تقارير صحفية عن حيلة يستخدمها جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، لاستغلال المدافعين، خلال المباريات دون أن أي ملاحظة من حكم المباراة.

ويعتبر فاردي، أحد أبرز المهاجمين بالدوري الإنجليزي في العصر الحديث، وكان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في فوز فريقه ببطولة الدوري، في موسم 2016-2016 الاستثنائي.

واشتهر المهاجم صاحب الـ 37 عامًا، بكونه واحد من أكثر اللاعبين استفزازًا للخصوم، وكانت أخر أزماته مع جماهير توتنهام، عندما استفزهم بإشارة إلى لقب الدوري، على قميص ليستر سيتي، وسخر من قلة ألقاب فريقهم.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن فاردي، يعلم نفسه بعض الكلمات البذيئة باللغات الأم للمدافعين الذين يلعب ضدهم، لاستفزازهم ومحاولة تشتيت انتباههم عن المواجهات، دون أي عقوبات من الحكم.

ويستعد فاردي، مع فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، يوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، الذي يأتي فيه الثعالب في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.