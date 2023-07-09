بهدف الاقتراب من الدوري السعودي .. نجم مانشستر يونايتد يغير وكيله!

قام أحد نجوم مانشستر يونايتد بتغيير وكيل أعماله وسط اهتمام سعودي بالحصول على خدماته..

وسط اهتمام سعودي بانضمامه إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، قام البرازيلي فريد نجم وسط نادي مانشستر يونايتد بتغيير وكيل أعماله.

النجم البرازيلي الذي يدخل الموسم الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، يسعى للخروج من "أولد ترافورد" في الصيف الحالي.

وحسب عدة تقارير، فإن هناك اهتمامًا سعوديًا واضحًا بضم فريد لكن ذلك يتطلب منافسة شرسة مع نادي فولهام الإنجليزي الراغب أيضًا في ضم النجم البرازيلي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن فريد اختار وكيلًا جديدًا حيث يتطلع إلى تأمين خطوة رحيله عن "أولد ترافورد".

ويأتي هذا التغيير بعد عودة فريد وعدد من زملائه في مانشستر يونايتد إلى تدريبات النادي، من أجل بدء فترة التحضير للموسم الجديد.