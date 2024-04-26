بن وايت يتعملق .. ومهاجم كريستال بالاس المفاجأة الكبرى في فانتازي الدوري الإنجليزي

ماتيتا يقود تشكيلة الجولة المثالية

مدافع يحقق لك 23 نقطة في جولة واحدة في لعبة الفانتازي، إنه ضرب من الخيال!.. صحيح أنها جولة "دبل"، ولعب فيها بن وايت الظهير الأيمن لآرسنال مباراتين، لكنه استطاع تحويل الخيال إلى حقيقة لا تقبل الشك.

أهدى وايت ملاكه في لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، والذين تصل نسبتهم إلى 32%، 23 نقطة كاملة، ويا لها من دفعة رهيبة، قد تغير ترتيبك بين المتسابقين.

ونجح وايت في الخروج برصيد من 6 نقاط في المباراة الأولى أمام وولفرهامبتون، بعد فوز آرسنال (2-0)، والحفاظ على الشباك نظيفة، بينما انفجر في المباراة الثانية أمام تشيلسي، والتي فاز فيها المدفعجية (5-0)، وسجل هدفين إلى جانب الخروج بالكلين شيت.

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ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

نجوم فوق العادة

لم يكن وايت هو الوحيد المتألق داخل كتيبة آرسنال، فالفريق الذي فاز في مباراتين وسجل فيهما 7 أهداف، بالإضافة إلى الخروج منهم بشباك نظيفة، لا بد وأن يكون مليئًا بالمتألقين.

في الخط الخلفي، نجح ثنائي قبل الدفاع ساليبا وجابرييل في الحصول على 12 نقطة، نظير الخروج بشباك نظيفة، كما سجل رايا حارس المرمى 13 نقطة، حصل عليها نظير الشباك النظيفة إلى جانب بعض التصديات.

وتألق أيضا مارتن أوديجارد، الذي سجل هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في المباراتين، وخرج بمجموع 17 نقطة، كما سجل كاي هافيرتز هدفين أمام فريقه السابق تشيلسي، وخرج بمجموع 16 نقطة، إلى جانب لياندرو تروسارد الذي سجل هدفا في كل مباراة وحقق 14 نقطة.

ومن الفرق الأخرى، تألق دفاع برايتون خاصة جاراد برانثتويت، الذي تمكن من الخروج بشباك نظيفة في المباراتين أمام نوتنجهام فورست وليفربول، وسجل هدفا أمام الريدز، ليحقق 17 نقطة.

كما كان لاعبو كريستال بالاس، بمثابة مفاجأة كبرى خلال الجولة، خاصة المهاجم جون فيليب ماتيتا، الذي سجل 4 أهداف في المباراتين.

وكان أبرز المتألقين من اللاعبين الذين خاضوا مباراة واحدة فقط، برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد، الذي سجل هدفين أمام شيفيلد يونايتد، وصنع هدفًا آخر، إلى جانب فيل فودين الذي تكفل بتسجيل هدفين من الأربعة في مباراة برايتون.

تشكيلة الجولة:

حراسة المرمى: بيكفورد (15)

الدفاع: بن وايت (23) - برانثويت (17) - ساليبا (12) - تاركوفسكي (12)

الوسط: أوديجارد (17) - هافيرتز (16) - برونو (15) - تروسارد (14) - إيزي (13)

الهجوم: ماتيتا (20)