الانتقالات

بن ناصر يهدد انتقاله إلى ميلان

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الصفقة كانت شبه منتهية

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن صفقة انتقال الجزائري إسماعيل بن ناصر من إمبولي إلى ميلان أصبحت مهددة بالفشل بسبب اللاعب نفسه.

وكان النادييان توصلا لاتفاق نهائي لانتقال متوسط الميدان لصفوف الروسونيري، بانتظار انتهائه من المشاركة في أمم إفريقيا للاتفاق الشخصي مع ميلان.

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وذكرت "كوريري" أن مغالاة بن ناصر في طلباته الشخصية كراتب موسمي عبر وكلائه قد تتسبب في انهيار الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن بن ناصر يطلب مليوني يورو موسمياً، بينما عرض ميلان هو مليون و300 ألف يورو، ويرفض رفع المبلغ.

رئيس إمبولي أكد الثلاثاء أن الصفقة شبه منتهية، وأن ناديه بانتظار توصل بن ناصر لاتفاق مع ميلان، مؤكداً وجود اهتمام من عدة أندية أخرى.

ويلعب بن ناصر مساء الخميس مع الجزائر أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا.

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