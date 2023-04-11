بن فوستر يروي قصة بطولته في ريكسهام: قبلوني على فمي وريان رينولدز دعاني بابن الساقطة!

بن فوستر يكشف ردود فعل صادمة من مالكي ريكسهام، ريان رينولدز وروب ماكلهيني بعد الفوز المثير على نوتس كاونتي.

كشف الحارس الإنجليزي بن فوستر أنه تلقى قبلة على شفتيه من نجم هوليوود روب ماكلهيني والمالك المشارك في نادي ريكسهام، بينما وصفه ريان رينولدز المالك الآخر بأنه "ابن ساقطة وسيم".

ريكسهام اتخذ خطوة كبيرة نحو الصعود من الدوري الوطني الإنجليزي، الذي يمثل الدرجة الخامسة في كرة القدم الإنجليزية، بعد فوزه على نوتس كاونتي بنتيجة 3-2 في مسابقة مثيرة، كان بن فوستر بطلها.

الفريق الويلزي تمكن من حصد النقاط الثلاث بعدما تصدى فوستر لركلة جزاء في الدقيقة 90+6، ليثير احتفالات نجمي هوليوود معه بعد اللقاء.

فوستر، قال في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية عن رد فعل مالكي ريكسهام: "جاء المالكان، وكانا متحمسين، لقد تلقيت قبلة على شفتي من روب، قبلة كاملة، وريان قال إنني ابن ساقطة وسيم، سأتقبل ذلك طوال الوقت من شخص مثل ريان، الذي يعد وسيمًا للغاية بنفسه".

هذا الفوز يعني أن ريكسهام يتصدر بفارق ثلاث نقاط عن نوتس كاونتي في صدارة الدوري الوطني مع مباراة مؤجلة، وهو الآن المرشح الأوفر حظًا للحصول على بطاقة التأهل التلقائي إلى دوري الدرجة الرابعة.

رينولدز الذي غادر مبتهجًا ويشعر بالفخر بعد ظهر يوم لا يُنسى للنادي، قال: "بعيدًا عن أيام ولادة أطفالي، هذا اليوم هو في المقدمة بالنسبة لي عاطفيًا".

وأضاف: "كل شيء عن هذه الرياضة والطريقة التي يتم بها التعامل مع الرياضة هنا، مع نظام الهرم - الصعود والهبوط - الذي يخلق أجواءً لا مثيل لها".

خرج فوستر من التقاعد لينضم إلى ريكسهام في انتقال مجاني في مارس، ويقول إن الفوز على نوتس كاونتي يعد من بين أفضل اللحظات في حياته المهنية بأكملها.