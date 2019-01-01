بن عطية ينتقد جوارديولا: لا يعاملك كإنسان

ويصفه بالمدرب الأفضل

انتقد النجم المغربي المهدي بن عطية، لاعب الدحيل، مدربه السابق في بايرن ميونخ والمدير الفني الحالي لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، بسبب طريقته في التعامل مع لاعبيه.

ولعب بن عطية تحت قيادة جوارديولا بعدما ضمه من روما في 2014 مقابل قرابة 30 مليون يورو، وفاز معهم بالدوري مرتين، والثنائية المحلية في 2016.

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وقال قائد أسود الأطلس السابق مع "راديو مونتي كارلو": "رأيي هذا يتشاركه الكثيرون، جوارديولا شخص لا يهتم كثيراً بالعلاقات الإنسانية ويفسر الأمر بأنه سبق وخُيب أمله في الماضي".

وأكمل: "قال لي اشتريتك لأنني أردتك، تملك الجودة في هذا وذاك، سأعلمك هذا وذاك وستفعل هذا، ولكن لسنا هنا لنكون أصدقاء، في روما دربني جارسيا، لم نكن أصدقاء ولكن علاقتنا كانت ممتازة".

وواصل بن عطية: "الأمر كان مماثل في أودينيزي مع جويدولين، ولكن ليس مع بيب، هو القائد ومن يقرر من يلعب وكيف يلعب، قلت له بتلقائية، اشتريتني مقابل 30 مليون يورو، لذا أملك الجودة".

واستمر: "قلت له إذا أردت تغييري، فلتبحث عن لاعب آخر، ولكن، هو غالباً أفضل تكتيكي في العالم، كنت في الثامنة والعشرين عندما ضمني بايرن، كل يوم معه تكتشف شيئاً جديداً في عالم الكرة".

ويلعب بن عطية حالياً في دوري نجوم قطر مع الدحيل، ولعب ثمان مباريات في الموسم الجاري.