بنى مسيرته على احتيال كامل.. تفاصيل صادمة عن عمر يوسوفا موكوكو الحقيقي!

نجم منتخب ألمانيا يواجه شكوكًا من نوع مختلف!

منذ سنوات، يتحدث العالم أجمع عن أسطورة ذلك الفتى اليافع البالغ من العمر 18 عامًا والذي مثل منتخب ألمانيا وناديًا عملاقًا بحجم بوروسيا دورتموند، إنه الفتى المولود في الكاميرون يوسوفا موكوكو.

لقد تألق مع بوروسيا دورتموند تحت 17 عامًا بشكل لافت للنظر، سجل 90 هدفًا في 56 مباراة، والموسم الجاري بصم فيه على 6 أهداف في 18 مباراة بالبوندسليجا، هل هناك ما هو أروع من ذلك كبداية؟.

لكن الشكوك تزايدت حول أهم نقطة في كل ما سبق، وهو عمر موكوكو، خاصة بعد أن نشرت صحيفة "بونتي" الألمانية شهادة ميلاد تفيد بأن موكوكو ولد في 19 يوليو 2000، أي أنه يبلغ من العمر 22 عامًا وليس 18.

الوثيقة صدرت في ياوندي عاصمة الكاميرون باسم يوسف محمدوـ ووجدت المجلة الوثيقة أثناء التحقيق في سيرة موكوكو.

ليس من الواضح ما إذا كانت نسخة شهادة الميلاد أصلية أم لا، ولكن إذا كانت كذلك، فإن هذا يعني أن موكوكو أكبر بأربعة أعوام مما يشاع وتدرجه السجلات الكروية الرسمية في المانيا، وأن اللاعب الدولي الألماني بنى مسيرته على عملية احتيال كاملة!.

ليست تلك هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الإعلام الألماني عن شكوك حول عمر موكوكو، صحيفة "دير شبيجل" كانت قد ذكرت من قبل هذه الشكوك، لكن الجديد لدى صحيفة "برونتي" هو التحقق من أن والديه في شهادة الميلاد، هما والداه الاصليان فعلًا.

موكوكو بدوره لم ينتظر طويلًا ورفع الأمر للقضاء تجاه الصحيفة الالمانية، كما أفاد موكله في تصريحات لصحيفة "بيلد" بأن كل الوثائق تثبت ولادة موكوكو في عام 2004 وأن هذا مدرج بالسجلات الالمانية.