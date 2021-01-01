بنفيكا يمنح كوستا فرصة العودة لدوري أبطال أوروبا!

نادي بنفيكا يسعى للحصول على خدمات الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا.

يسعى نادي بنفيكا البرتغالي للحصول على خدمات اللاعب الإسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا هداف أتلتيكو مدريد السابق.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث قدم النادي بالفعل عرضًا للنجم صاحب الـ 32 عامًا من أجل الانضمام لهم بشكل فوري.

وجاء العرض بقيمة ثلاثة مليون يورو في الموسم الواحد، يحصل عليهم نجم أتلتيكو مدريد السابق حال وافق على الانضمام للفريق البرتغالي.

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ويمتد العقد الذي قدمه بنفيكا لكوستا لمدة عامين، وبإجمالي راتب ستة مليون يورو، بالإضافة لثلاثة مليون يورو كمكافأة انتقال يحصل عليهم بشكل فوري.

ولا يعد بنفيكا هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث ارتبط اسمه بعدة أندية في أمريكا الجنوبية على رأسها ساو باولو وبالميراس.

وربطت تقارير صحفية أخرى اللاعب بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي أو توتنهام أو وست هام، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث.

يذكر أن بنفيكا يحتل المركز الرابع حاليًا في الدوري البرتغالي برصيد 45 نقطة، وفرصته في الصعود لدوري أبطال أوروبا ليست بالضئيلة، مع بقاء 12 جولة بالبطولة.

جدير بالذكر أن عقد كوستا مع أتلتيكو مدريد كان قد تم فسخه بشكل ودي وبالاتفاق بين الطرفين في أول أيام يناير من العام الجديد.