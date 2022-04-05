بنفيكا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

بنفيكا × ليفربول

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5' عرررضية من نونيز، أرنولد يحاول تشتيت الكرة، تلمس إيفيرتون وتخرج لضربة مرمى

4' عررضية من الجهة اليسرى لليفربول بقدم روبيرتسون، رأسية من نابي كيتا ولكن الكرة عالية عن المرمى

انطلاق المباراة

تشكيل بنفيكا:

التشكيل | 4-2-3-1

أوديسياس فلاكوديموس

جلبيرتو - يان فيرتونخين - نيكولاس أوتاميندي - أليكس جريمالدو

جوليان فايجل - عادل تاعرابت

إيفيرتون - جونسالو راموس - رافا سيلفا

داروين نونيز

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - فابينيو - تياجو ألكانتارا

لويس دياز - ساديو ماني - محمد صلاح

نجح ليفربول في التأهل لربع نهائي البطولة بعد تجاوز عقبة الإنتر وبالفوز بنتيجة 2/1 بمجموع المباراتين، وهي نفس الانتصار الذي حققه بنفيكا ضد أياكس من أجل تجاوز ثمن النهائي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة بنفيكا ضد ليفربول في إياب مباريات الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، على ملعب دا لوز.