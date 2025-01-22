"فعلت ما لا يجب أمام بنفيكا".. رافينيا: إذا قلت ما أفكر فيه "ربما لن ألعب بالليجا مرة أخرى"!

تصريحات نارية من نجم البارسا..

أعرب رافينيا دياز نجم برشلونة عن سعادته الكبيرة بالفوز الدرامي أمام بنفيكا (5-4) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال رافينيا في مقابلة تلفزيونية عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة جدًا من الجانبين، بدأنا بشكل سيئ بعض الشيء وبدأوا بشكل جيد جدًا".

وأضاف: "أنا شخصيًا أعرف مدى صعوبة اللعب هنا، مع فريق يتمتع بجودة كبيرة، أعتقد أننا عرفنا كيف نحافظ على التركيز، لكي نستطيع العودة في الشوط الثاني والدخول بشكل أقوى".

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وسُئل رافينيا عن الفارق بين مستوى التحكيم في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، فعلق: "إذا قلت كل ما أفكر فيه، ربما لن أتمكن من اللعب في الليجا مرة أخرى".

وعن حدوث أزمة خارج الملعب بعد نهاية المباراة، أوضح: "عندما خرجت من الملعب، وجه لي بعض الأشخاص إهانات، ورددت عليهم، أعلم أنني لا يجب أن أفعل ذلك، في النهاية الجميع أصبح غاضبًا، حتى بعض أفراد بنفيكا".

وواصل: "كان بإمكانهم فهم الموقف بشكل أفضل، لكنهم فضلوا إهانتي أيضًا، وأنا شخص إذا تحدث أحد معي بطريقة سيئة، فسوف يسمع مني أيضًا، إذا احترموني سأحترمهم، أنا شخص يحترم الجميع".

وتلقى رافينيا سؤالًا من مراسل القنوات الناقلة "هل تعتقد أنك في أفضل لحظة في مسيرتك الكروية؟"، فختم: "نعم".