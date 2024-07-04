بنفس الحركات والتفاصيل .. بطل "هوم لاندر" يُبرز التشابه بينه وبين كريستيانو رونالدو!

شاهد كيف قام الجميع بالتشبيه بين رونالدو والممثل الشهير

تفاعل الممثل النيوزلندي أنتوني ستار بطل المسلسل الأمريكي الشهير "هوم لاندر"، مع الجماهير التي قامت بالتشبيه بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وانتشرت عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عدة تغريدات، بها صور لرونالدو وستار، حيث ظهر الشبه في نفس الحركات والتفاصيل.

وأبدى بطل "هوم لاندر" إعجابه التشبيه بينه وبين رونالدو، حيث قام بنشر الصور عبر حسابه على منصة "إنستجرام" ليُبرز ما قامت به الجماهير.

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وكان ستار قد أبدى من قبل إعجابه بالنجم البرتغالي، حيث قام بنشر اقتباسات من تصريحاته على حسابه على منصة إنستجرام.

ويستعد رونالدو لقيادة منتخب البرتغال، في مواجهة فرنسا مساء غدٍ الجمعة، في ربع نهائي يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.