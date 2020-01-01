بنعطية: حكيمي سينافس أرنولد على لقب الأفضل في العالم

المهدي بنعطية نجم روما ويوفنتوس والدحيل سابقًا يثني على مواطنه أشرف حكيمي نجم إنتر الحالي وبوروسيا دورتموند وريال مدريد سابقًا

قال المدافع المغربي المهدي بنعطية نجم روما ويوفنتوس والدحيل سابقًا إن مواطنه ونجم إنتر أشرف حكيمي هو أفضل مواهب الجيل الحالي في بلاده المغرب.

وكان حكيمي قد خطف الأضواء بمستواه المميز مع بوروسيا دورتموند في الموسمين الماضيين قبل أن ينتقل إلى إنتر الإيطالي مقابل 40 مليون يورو الصيف الماضي.

وحول ذلك، يرى المهدي بنعطية أن أشرف حكيمي في السنوات الأخيرة أثبت أنه واحد من بين أفضل 5 أظهرة هجومية على مستوى العالم وتطور بصورة ممتازة.

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وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أنه في الوقت الحالي من بين أفضل 5 لاعبين على الرواق الأيمن في أوروبا بشكل عام.

وتابع: "في غضون عامين فقط على الأكثر ستكون هناك منافسة ثنائية بين أشرف حكيمي ونجم ليفربول ألكسندر أرنولد على لقب الأفضل في العالم في هذا المركز"

وأردف: "ولكن في هذه اللحظة فقط، الدولي الإنجليزي أقوى قليلاً، ولكن أراهن على قدرة حكيمي على التطور واكتساب المزيد من الخبرات من أجل منافسته والتربع على عرش الأفضل"

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يذكر أن أشرف حكيمي قد بدأ مع ريال مدريد في موسم 2018 لينتقل إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لموسمين تنفجر فيهما إمكانياته بصورة لفتت انتباه الجميع.